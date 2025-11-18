北村匠海、USJにサプライズ登場！ “後輩”ICExとともにクリスマスを満喫「やっと来れました」
俳優の北村匠海が、11月18日（火）に、自身がブランドアンバサダーを務めるユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、所属事務所スターダストプロモーションの後輩であるダンスボーカルユニットト「ICEx」メンバーの阿久根温世と竹野世梛とともに登場。今年初登場となる「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」のクリスマス限定フードをほお張りながら、エルモ、クッキーモンスターとともに、満面の笑顔でセレモニー会場に訪れた。
【写真】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する北村匠海ら
■ショーに負けない北村の横顔の美しさ
今年2月にユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダーに就任して以来初のパーク公式訪問を果たした北村は、「やっと来れました」と目を輝かせながらあいさつ。
阿久根と竹野は、大阪出身のメンバーで、北村を「匠海先輩」と慕う仲。北村は緊張気味の二人を見て、「何よりここに出てくる二人がものすごい緊張していて、そこに心も癒されました（笑）」と場を和ませた。
心躍る華やかなフード・フェスに飛び込み、かわいいキャラクタースイーツや温かいクリスマスグルメなど思い思いのメニューを選び、仲良しの後輩たちとの時間を楽しんだ北村は、「自分を満たすということを感じてほしいですし、自分でチョイスした乗り物やフードを楽しんでほしいと思います」と語り、自分自身で創り出す“最幸”なクリスマスの時間を満喫した様子。
また、新たなクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」については、「日本語と英語の2つの言語があるのに会話が成り立っていて、音楽も演出も素晴らしくて、すごく見応えがありました」 と称賛した。
また、阿久根は感動的なショーに負けないくらい“匠海先輩”の横顔が「美しかった」と語り、北村は「何も出ませんから（笑）」と照れくさそうに笑った。
セレモニーには、新クリスマス・ナイト・ショーに出演するパークの仲間たちも加わり、北村の「今日は自分で飾るんだ！」という宣言とともに、冬の開幕を賑やかにお祝い。気温10度という冬らしい空気の中で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスが幕を開けた。
