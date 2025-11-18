¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊá¼ê¤Ç¾¡Éé¡×¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤âÊá¼ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï23»î¹ç¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤ò½ª¤¨¡¢Íèµ¨¤ÏÊá¼ê¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ48»î¹ç½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨3³ä2Ê¬9ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï23»î¹ç¤ÇÊá¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤«¤é¤Ï³°Ìî¤ò¼é¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ·×10»î¹ç¤Ç³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤êÊá¼ê°ìËÜ¤ËÀìÇ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤½¤ì¡Ê³°Ìî¡Ë¤âÉð´ï¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÀµÊá¼ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬µð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¡£³¤ÌîÎ´»Ê¤ä¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÎæ°æÇî´õ¤éÁè¤¦Ãæ¤Ç¡¢³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢4·î¾å½Ü¤«¤é6·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï2·³¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÍèÇ¯¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¡¢Êá¼ê¤ÎÎý½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊá¼ê¤Ç¾¡Éé¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë