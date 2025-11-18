¡Ö¤¨!?¡×¡Ö¤¦¤½¡¢¡¢¡×¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»ÎàÅÅ·âº§áÆ²ËÜ¹ä¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í?!¡×¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¸åÇÚ¤È¤Î¶¦±é»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°2»þ´ÖSP¡×¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡ÖÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ vs DAIGO·³ÃÄ¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢Æ²ËÜ¤¬¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤ÈàÅÅ·âº§á¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸åÇÚ¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤À¤±¤Ç¿À²ó³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í?!¡×¡Ö¤¦¤½¡¢¡¢¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¿¡×¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨!?¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£