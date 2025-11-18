¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í?!¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(¸ø¼°HP¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸åÇÚ¤È¤Î¶¦±é»Ñ¤¬ÏÃÂê

¡¡ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡¦DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°2»þ´ÖSP¡×¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡ÖÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ vs DAIGO·³ÃÄ¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢Æ²ËÜ¤¬¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡2024Ç¯1·î¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤È­àÅÅ·âº§­á¤·¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸åÇÚ¤ÎÍò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤À¤±¤Ç¿À²ó³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í?!¡×¡Ö¤¦¤½¡¢¡¢¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Á¤ã¤¿¡×¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨!?¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£