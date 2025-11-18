Íèµ¨¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤ÎÂè1ÃÆ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¡Ö°ìÎÝ¡¦ÌøÄ®Ã£¡×¤Î¿·¥ª¥×¥·¥ç¥óÄó°Æ¡¡½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤ÎÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ò°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ç¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤·¡¢Ãë¿©»þ¤ËÂÇ¿Ç¡£·ÄÂç»þÂå¤Ë»°ÎÝ¤âÌ³¤á¤¿ÌøÄ®¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ¬¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë¤«¤é½Ð¤ëÁª¼ê¡£°ìÎÝ¤â¼é¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÌøÄ®¤ÏÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç³°Ìî¤ÏÌøÅÄ¡¢¶áÆ£¡¢¼þÅì¤È¼çÎÏ¤¬¤½¤í¤¦¡£DH¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤Îµ¯ÍÑ¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤â¼é¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡ÊÌøÄ®¤Ï¡Ë¤É¤³¤Ç½Ð¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç°ìÎÝ¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó³°Ìî¤¬´ðËÜÀþ¤À¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤âÆâÌî¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï2·³Àï¤Ç6»î¹ç¡¢°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£ÌøÄ®¤Ï¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÌî¤Î¥´¥í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤òÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ð½à¤Ë¤Ï¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ä¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£¡Ö°ìÎÝ¡¢ÌøÄ®¡×¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¿·À¸¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë