53ºÐË¾·îÍý·Ã¥ß¥Ë¥¹¥«à¤¦¤Ã¤«¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´ñÀ×¤Î..¡×
¡Ö½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã(53)¤¬¡¢½©¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à°ìÌÜ¹û¤ìá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡Ö½©¥´¥ë¥Õ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°½¤ÀµÃæ¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÇò¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤· ¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤°¤Ë¥´¥ë¥Õ¹Ô¤¤¿¤¤!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÎ¢ÃÏ¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡Ö2ËçÌÜ¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤¿¸å¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î..¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥±½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¿¥¤¥ÄÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡à´ñÀ×¤Î50Âåá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëË¾·î¤Ï¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ò17Ç¯È¾Ì³¤á¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¡£¸½ºß¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£