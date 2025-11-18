¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Îà°ìÎÝ¥µ¥Ö¥Ý¥¸²½áÄó°Æ¤Ë¶Ã¤¯¤âÁ°¸þ¤¡¡¡Ö¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤¬18Æü¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤éà°ìÎÝ¥µ¥Ö¥Ý¥¸²½á»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡£Á°È¾¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤ÆÃë¿©¤ÎºÝ¤ËÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿ÌøÄ®¤Ï¡¢18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤¿¸å¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¼«¿ÈÆâÌî¼ê¤Ï²¼¼ê¤À¤È¡£ÆâÌî¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢²¼¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤Ï¤¤¡Ä¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆâÌî¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¡£·ÄÂç4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢2·³Àï¤Ç6»î¹ç°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼çÀï¾ì¤Ï³°Ìî¡£¸ÍÏÇ¤¤¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤ÎÉÁ¤¯¹½ÁÛ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÆÆÄ¼«¿È¤ËÇ¤¤»¤Æ¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¥´¥í¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤¥×¥é¥¹¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤â¤½¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡£³°Ìî¤Ë¤Ïº£µ¨¤Ï¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¶áÆ£·ò²ð¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÌøÄ®¤Î°ìÎÝÄ©Àï¤Ï¤½¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÅª°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£ÌøÄ®¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ºÂç»ö¤À¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¡£»Ø´ø´±¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö°ìÎÝ¥µ¥Ö¥Ý¥¸²½¡×¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇ·â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ëà´üÂÔ¤Î¾Úá¤À¡£¤³¤ÎÅß¡¢ÌøÄ®¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¡£