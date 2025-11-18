【11月のムーンアクション】11月28日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■11月のムーンアクションは？

11月の満月のことをネイティブアメリカンはHunter‘s Moon（狩猟月）と呼んでいました。日本ではそろそろ初雪の便りが聞かれる頃です。

雨や雪など水気を含むものはすべて月に属しています。ギリシャ神話では雪の女神はキオネ。テッサリアの王女です。キオネはヘルメスとアポロンを父親にそれぞれ双子を生みました。

月の女神アルテミスより自分のほうが美しいとアポロンにいわせました。それを聞いたアルテミスは怒り、キオネを殺しました。アポロンが割って入ってキオネを鷹に変えたそうです。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■11月21日〜30日

21日（月齢0.8）……冬物の購入にいい日。温かグッズがオススメ。

22日（月齢1.8・三日月）……多少のわがままは大目に見てもらえそう。やりすぎはNG。

23日（月齢2.8）……友達や親せきの住んでいる街をチェック。そばに住むと安心。

24日（月齢3.8）……香りのオシャレを。石鹼やシャンプーの匂いに凝ってみて。

25日（月齢4.8）……家族でたまには立地に食事を。御馳走してみては？

26日（月齢5.8）……何事も前向きに捉えられると、難しいこともクリアに。

27日（月齢6.8）……今日は一番乗りが有利。失敗しても評価されそう。

28日（月齢7.8・上弦）……子供と一日過ごしてみて。母親の大変さがわかりそう。

29日（月齢8.8）……アウトドアレジャーがオススメ。キャンプが楽しめそう。

30日（月齢9.8）……お菓子はほどほどに。たまに食べるからおいしい。

2025年の十三夜は11月2日。十日夜は旧暦の10月10日。2025年は11月29日です。十五夜だけでなく十三夜と十夜にもお月見するという習慣があります。

十五夜はお団子十五個ですが、十三夜は十三個だともいわれています。三日とも晴れてツキがキレイに見えるとラッキーだとか。ぜひ月を愛でたいですね。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。