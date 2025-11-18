北村匠海、「横顔が美しすぎて」後輩からの称賛に照れ「何も出ません…」
俳優の北村匠海が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』セレモニーに登場。後輩からの称賛に照れる一幕があった。
【写真】驚いた表情で空を見上げる北村匠海ら
あす19日から開幕する『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、USJの新たなクリスマスイベント。「今日は自分で飾るんだ」をテーマにクリスマスをモチーフにした限定メニューを楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場する。
パークのブランドアンバサダーとして初訪問の北村は、同じ事務所の後輩のダンスボーカルユニット・ICExの阿久根温世と竹野世梛と共に登場。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちと一緒に「今日は自分で飾るんだ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで”最幸”のクリスマスを！」の掛け声でイベントの開幕を宣言した。
ナイト・ショーも一足先に観覧した3人。その感想を聞かれると、3人は口をそろえショーの華やかさを絶賛した。その中で阿久根は「めちゃくちゃ素敵でした。先輩の横でみさせてもらったんですけど、横顔が美しすぎて」と北村の顔立ちを称賛。北村は「やめてください。なにも出てきません」「そういう先輩じゃない」と照れ笑いを見せていた。
【写真】驚いた表情で空を見上げる北村匠海ら
あす19日から開幕する『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、USJの新たなクリスマスイベント。「今日は自分で飾るんだ」をテーマにクリスマスをモチーフにした限定メニューを楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場する。
ナイト・ショーも一足先に観覧した3人。その感想を聞かれると、3人は口をそろえショーの華やかさを絶賛した。その中で阿久根は「めちゃくちゃ素敵でした。先輩の横でみさせてもらったんですけど、横顔が美しすぎて」と北村の顔立ちを称賛。北村は「やめてください。なにも出てきません」「そういう先輩じゃない」と照れ笑いを見せていた。