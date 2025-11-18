µÈ°æÏÂºÈ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¼ÂÊì¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÖÊì¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤Ë3Ç¯°Ê¾åÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢18Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTHE YELLOW MONKEY¡¦µÈ°æÏÂºÈ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ØÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÈ°æ¤¬²»³Ú³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë10Âå¤Îº¢¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È²¸¿Í¡É¤È¸ì¤ëERO¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¤«¤Ä¤ÆµÈ°æ¤Ï¡¢ERO¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦URGH POLICE¤Ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¸å¤ÎTHE YELLOW MONKEY·ëÀ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿ERO¤ÈÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢µÈ°æ¼«¿È¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤ºÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï±ÇÁüºî²È¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ»á¡£500»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ©Ãå±ÇÁü¤«¤é¡¢µÈ°æ¤ÎÁÇ´é¤È·è°Õ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æ¤ÈµÜÃÏ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ËþÀÊ¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï±Ç²è¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÈ°æ¤Ï¼«¿È¤Î¤¬¤óÈ¯³Ð»þ¤Ë¤Ï¡ÖLINE¤Ç¡È¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»£±Æ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖERO¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ERO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤±¤ÉÌ¥ÎÏÅª¡£µÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤È°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¥¢¥Ý¤Ç¼ÂÊì¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊì¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿ä¤·¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¤«Çä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔ»×µÄ¤È¡È¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡É¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¿¥¤¥à´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤¿¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤Ë¡Öº£¤Ã¤Ý¤¤²»³Ú¤È´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÉÊ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¸å¤í¤«¤éÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¼«Ê¬¤Îº²¤È°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿µÜÃÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Ï·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤¿¤Ó¤ËºÊ¤¬¡ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈµÈ°æ¤µ¤ó¤äERO¤µ¤ó¤«¤é¡¢3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¥¤·¤µ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë¤âÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ìÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTHE YELLOW MONKEY¡¦µÈ°æÏÂºÈ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ØÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÈ°æ¤¬²»³Ú³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë10Âå¤Îº¢¤Î¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È²¸¿Í¡É¤È¸ì¤ëERO¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¤«¤Ä¤ÆµÈ°æ¤Ï¡¢ERO¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦URGH POLICE¤Ë¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¸å¤ÎTHE YELLOW MONKEY·ëÀ®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿ERO¤ÈÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢µÈ°æ¼«¿È¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤â¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤ºÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï±ÇÁüºî²È¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ»á¡£500»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ©Ãå±ÇÁü¤«¤é¡¢µÈ°æ¤ÎÁÇ´é¤È·è°Õ¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï±Ç²è¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÈ°æ¤Ï¼«¿È¤Î¤¬¤óÈ¯³Ð»þ¤Ë¤Ï¡ÖLINE¤Ç¡È¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»£±Æ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖERO¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ERO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤±¤ÉÌ¥ÎÏÅª¡£µÕÎ©¤Á¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤È°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¥¢¥Ý¤Ç¼ÂÊì¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊì¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿ä¤·¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¤«Çä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔ»×µÄ¤È¡È¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡É¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¿¥¤¥à´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤¿¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤Ë¡Öº£¤Ã¤Ý¤¤²»³Ú¤È´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÉÊ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¸å¤í¤«¤éÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¼«Ê¬¤Îº²¤È°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿µÜÃÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Ï·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤¿¤Ó¤ËºÊ¤¬¡ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈµÈ°æ¤µ¤ó¤äERO¤µ¤ó¤«¤é¡¢3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍ¥¤·¤µ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë¤âÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ìÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£