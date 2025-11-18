女優の倍賞千恵子（84）が、17日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、俳優・木村拓哉（53）との共演について語った。

21日公開の映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）で共演。スタジオジブリのアニメ映画「ハウルの動く城」（監督宮崎駿）以来、21年ぶりの共演で、実写では今回が初共演となった。

「ハウル―」では木村が魔法使いハウル、倍賞が呪いで老婆に姿を変えられた少女ソフィーの声を、それぞれ担当した。倍賞は収録の様子を回顧。「ほとんど1人でずーっとやってたの。だいたい1人なのね、あれね」。木村どころか、他の共演者とも別々に収録を続けたという。

そんな日々が続く中、倍賞は鈴木敏夫プロデューサーにリクエストしたという。「鈴木さんに“木村君が恋人役なのに、1度も木村君にスタジオで会わないじゃん？”って言ったんですよ。そしたら、1日だけ会うシーンを作ってくれて、一緒に声を入れてやりました」と、共演を実感できた1日を振り返った。

「TOKYO―」は、木村がタクシーの運転手役で、店を畳んだ倍賞を施設へ送る1日を描いた作品。「今回は、入って行った瞬間から車に乗って、私は後ろで。彼は前だから。いつも後ろから彼を（見ていた）」と、その位置関係を説明していた。