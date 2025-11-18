¤¤¤¹¡¶¡¢ÆÊÌÚ¡½°¦ÃÎ¤ò¼«Æ°±¿Å¾¤Ø¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ë°ìÈÌÆ»¤Ç¼Â¾Ú³«»Ï
¡¡¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤Ï18Æü¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¡½°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î´Ö¤ÇÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÍèÇ¯1·î¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ËÉôÉÊ¤òÀÑ¤ó¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ä°ìÈÌÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë·×²è¤À¡£°ìÄê¾ò·ï²¼¤ÇÌµ¿Í±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Îµ»½Ñ³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¶è´Ö¤Ï¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½Ù²ÏÏÑ¾ÂÄÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡Ë¡½ÉÍ¾¾SA¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÆ±¾è¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤¬Áàºî¤¹¤ë¡£°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç½ù¡¹¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¶è´Ö¤ò¹¤²¡¢Á´¶è´Ö¤ÎÌµ¿ÍÁö¹Ô¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥®¥¬¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£