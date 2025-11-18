高速道路に“暴走ブタ”…警官が全速力に挟み撃ちでパトカーに“拘束”…トンネル“逆走イヌ”呼びかけ無視も後部座席に自らピョン　アメリカ

アメリカ・ニューメキシコ州。

警察官が高速道路で目撃したのは、まさかの光景。

それは、暴走するブタです。

警察官は予想外の出来事に思わず手袋をポロリ。

しかし、あたふたしている暇はありません。

高速道路を封鎖して捕まえることに。

全速力で追いかけ、捕獲のチャンスと思いきや、くるりと方向転換。

ブタも必死です。

ならば、2人で挟み撃ちに。

壁に追い詰め、ようやく捕獲に成功。

パトカーの中に押し込み、拘束。

動物福祉局に送られました。

ブタは輸送中のトラックから落ちたとみられ現在、引き取り手を募集中だということです。

そこにいるはずのない動物は、トンネルにも。

逆走する犬です。

警察が直ちに道路を封鎖。

両手を広げ犬を迎えますが、そっけなくスルー。

辛抱強く呼びかけますが、全く相手にされず。

ところが、警察官がトランクを開けたその時でした。

トランクを開けたにもかかわらず、自ら後部座席に乗り込みました。

地元メディアによりますと、この犬は近くの空港の駐車場から迷い込んだとみられその後、飼い主が見つかったということです。