高速道路に“暴走ブタ”…警官が全速力に挟み撃ちでパトカーに“拘束”…トンネル“逆走イヌ”呼びかけ無視も後部座席に自らピョン アメリカ
アメリカ・ニューメキシコ州。
警察官が高速道路で目撃したのは、まさかの光景。
それは、暴走するブタです。
警察官は予想外の出来事に思わず手袋をポロリ。
しかし、あたふたしている暇はありません。
高速道路を封鎖して捕まえることに。
全速力で追いかけ、捕獲のチャンスと思いきや、くるりと方向転換。
ブタも必死です。
ならば、2人で挟み撃ちに。
壁に追い詰め、ようやく捕獲に成功。
パトカーの中に押し込み、拘束。
動物福祉局に送られました。
ブタは輸送中のトラックから落ちたとみられ現在、引き取り手を募集中だということです。
そこにいるはずのない動物は、トンネルにも。
逆走する犬です。
警察が直ちに道路を封鎖。
両手を広げ犬を迎えますが、そっけなくスルー。
辛抱強く呼びかけますが、全く相手にされず。
ところが、警察官がトランクを開けたその時でした。
トランクを開けたにもかかわらず、自ら後部座席に乗り込みました。
地元メディアによりますと、この犬は近くの空港の駐車場から迷い込んだとみられその後、飼い主が見つかったということです。