中国政府の訪日自粛要請の影響 上海便で富山を訪れた人は？富山の旅行会社やホテル関係者は？
台湾有事についての高市総理大臣の発言をめぐり、中国政府が日本への渡航の自粛を呼びかけるなど緊張が高まっています。
中国から富山を訪れる人は、この問題をどう受け止めているのか、きょう富山に到着した上海便の乗客に聞きました。
きょう午後、富山空港に到着した上海からの定期便。
高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、中国政府が日本への渡航の自粛を呼びかけるなど日本と中国の間で緊張が高まっています。
家族に会いに来た女性
「影響はないです」
技能実習の研修で来た男性
「大丈夫です、心配してない。中国と日本は友達です。私は日本語好きです。富山はきれいな街です。私は大好き」
乗客は、冷静に受け止めているようでした。
そして、県内の旅行会社やホテルからは中国からの旅行客の減少を心配する声があがっています。
富山市の旅行会社、ニュージャパントラベルの松田隆社長はー。
「まさかこういう状態になるとは思いもしなかったですから。現地では、やはりキャンセルが出てきたりはしていますけど、まだ全面的にツアーをやめるところまではいっていないです。日本と中国にとっても、お互いの国がこれで行き来が無くなるということは、お互いの国の経済に大きな影響が出ると思いますんで、できるだけ速やかに元の状態に戻るようになっていただきたいなと」
また、ホテルJALシティ富山の担当者は「今のところ予約のキャンセルはない」としながらも、問題が長期化するようなら、中国の人々が長期休暇を取る来年2月の春節の時期への影響が出ないか、注意して見ていきたいと話しています。