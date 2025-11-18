◆第５６回明治神宮大会第５日▽大学の部準決勝 青学大８―２八戸学院大（１８日・神宮）

連覇を目指す青学大（東都大学）が八戸学院大（東北３連盟）に快勝し、決勝進出を決めた。

来秋ドラフト１位候補に挙がる最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（３年＝東海大菅生）が先発。１回裏に八戸学院大の２番・加納史也二塁手（４年＝由利）に先制本塁打を浴びるなど２点を失ったが、２回以降は立ち直り、８回まで５安打７三振２失点でチームを決勝に導いた。

初回のマウンドのあと、中日にドラフト１位で指名されたエース・中西聖輝投手（４年＝智弁和歌山）から「頑張りすぎないように」とアドバイスを受けた。「気合が入って、腕を振りすぎていました。自分を客観的に見ることができたので、ありがたかったです」。その後は球速を１４０キロ台中盤に抑え、制球重視で２回から８回まで「０」を並べた。

視察したＤｅＮＡ・稲嶺スカウトは「１回は力みすぎていたが、２回以降はカーブを交えることで力を抜く感覚を取り戻した。修正能力の高さは評価できる」と話した。