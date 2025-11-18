米野球殿堂は１７日（日本時間１８日）に２０２６年度の殿堂入り候補者２７人を発表。通算１６３勝のコール・ハメルズ氏（４１）、通算３５２本塁打のライアン・ブラウン氏（４２）、韓国選手で初となる通算２１８本塁打のチュ・シンス氏（４３）ら１２人が新たに名を連ねた。継続候補で４００本塁打＆３００盗塁のカルロス・ベルトラン氏（４８）、通算４３４本塁打で９度目の挑戦となるアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）が有力視されている。

しかし、申し分のない実績を誇るアレックス・ロドリゲス氏（５０）、マニー・ラミレス氏（５３）に今回もチャンスはなさそうだ。Ａ・ロッド氏は歴代５位の通算６９６本塁打、通算３１１５安打、ＭＶＰ３回、オールスター１４回とマリナーズ、ヤンキースなどスター街道を歩んできたビッグレジェンドだが、２０１４年に薬物規定違反で出場停止となっている。

米メディア「ピンストライプ・アレー」は「５年目の投票期間に入ったが、支持率は低迷し、３５％前後のドロ沼だ。ボンズやクレメンスといった薬物使用者と同様に彼に対しての世論は固まっている。残りの資格期間もその状態が続く」と見ている。現在は米ＦＯＸスポーツの解説者を務め、テレビでドキュメンタリーが放送されるなどイメージも回復してきたが、昨年が得票率３４・８％にとどまり、５度目の挑戦も当選ラインの７５％には遠く及ばない。

通算５５５本塁打、オールスター１２回、シルバースラッガー賞９回のラミレス氏も２００９年と２０１１年に薬物違反で出場停止処分を科されている。有資格者ラストイヤーの１０度目の挑戦となるが、こちらも３５％前後になると見られ、薬物スキャンダルに阻まれ続けている。