広島のケムナ誠投手が１８日、広島・廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの年俸１６００万円（金額は推定）でサインした。今季は２軍で２４登板したが、１年目だった１８年以来に１軍登板なしに終わった。

「（球団からは）『来年はしっかり１軍でできると判断して契約しました』という話だった。『今キャンプで取り組んでるものは見てはいるし、評価もしている』とは言ってくださった。来年は春先から出せるものを出したいと思っています」

一昨年９月に右肘手術し、昨季も５登板に終わっていた。「肘をけがしてから、少し守りに入ってしまっていた自分というのもあった」と振り返る。２０〜２２年には３年連続で４０登板超の右腕。今季終盤には２軍戦で１５０キロを超える力強さも戻ってきた。来季９年目は正念場のシーズンとなる。

「例年、この時期はフィジカル的なものを鍛えて１年間を戦い抜く体づくりをしているけど、そこはもういい。とにかく投げ込みの冬にしたい。とにかく必死に。自分に休みはいらないかなと思っている。休んでる場合でもない。春先１発目で１５０キロを投げれるように。周りがまだ調整段階の中で、自分だけ群を抜いていけるように、この冬を過ごしていきたい」

この日はケムナを含めて計４投手が契約を更改した。５月に左膝を手術した影響で１軍登板なしに終わった２１年ドラ１・黒原は７００万円減の年俸２７００万円、同年５位で今季４登板の松本は３００万円減の年俸１１００万円、２２年ドラ６で今季５登板の長谷部は２００万円減の年俸８００万円でサインした。