『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告＆キービジュアル第2弾＆主題歌が一挙解禁！物語のカギを握る人物・ゾドン役の声優が堂本光一に決定！

2026年2月27日（金）に公開される、GCノベルズ『転生したらスライムだった件』の劇場版『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』のキービジュアル第2弾＆本予告が解禁された。

スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』。WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。TVアニメシリーズは第4期の制作も決定した。

そんな『転スラ』シリーズの劇場版第2弾となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が2026年2月27日（金）に公開。

原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる新たな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国【カイエン国】。人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがそうとする者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか-。

このたび、物語の舞台となる海底の国【カイエン国】の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定！音楽活動やミュージカル、さらに後輩の育成や舞台演出など多岐にわたるキャリアを持ち、日本のエンターテインメントを牽引する唯一無二の存在である堂本が、アニメーションの声優を務めるのは、TVアニメ『獣王星』（2006）以来となり、劇場版アニメーションは初挑戦となる。

堂本は「今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。」とコメント。海底の国の大臣という威厳のある存在として、劇場版最新作に新たな魅力をもたらすゾドンが、リムルたちとどう関わっていくのか、期待せずにはいられない。

さらに、【カイエン国】で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、『ウマ娘 プリティダービー』のメジロマックイーン役や『冴えない彼女の育てかた』の澤村・スペンサー・英梨々役など様々な作品に出演する注目の声優・大西沙織に決定。「『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです!!︎」と劇場版出演への喜びをコメント。そして、【カイエン国】の宰相・ジース役は、アニメ作品はもちろん、キリアン・マーフィーの日本語吹替やナレーションなどマルチな才能を発揮する声優・遊佐浩二に決定。「この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか ぜひ見届けていただければと思います。」とコメントしている。シリーズ初の“海”を舞台に繰り広げられる物語で、ゾドン、ユラ、ジースがどんな活躍を見せるのか、今後の『転スラ』の展開に乞うご期待！

さらに、覚醒した水竜と共にキャラクターが一堂に会したキービジュアル第2弾＆本予告が解禁！この度解禁されたキービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろいし、劇中での躍動を期待させる。

本予告では、何者かに狙われた海底の国【カイエン国】で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれる。襲い来る敵から国を守るため、眠れる水竜を目覚めさせればよいと言い放つ宰相のジースと、水竜の復活を宣言するゾドン。“水竜の力は闘うためではなく、国の皆を守るための力”だと信じるユラは、一族に伝わる祈りを届ける“竜の笛”を手に、リムル達と力を合わせ、やがて強大な敵と対峙する。そしてついに眠りから覚め、覚醒した水竜。果たして【カイエン国】はどうなってしまうのか――。

また本作の主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定！代表曲のひとつでもあるTVアニメ『ヴァイオレット・エヴァ―ガーデン』の「Sincerely」が総再生回数約4000万回を達成し、今年の1月にはデビュー10周年の集大成を飾る「TRUE 10th Anniversary Live Sound! Final 〜集大成〜」を開催。5月からはアーティストデビュー11年目の幕開けとなる「TRUE Live Tour PLAY! Vol.1-ReCode-」を国内3都市・国外5都市で開催。さらに、全世界で注目を浴び海外のアニメイベントステージでも活躍するTRUEの伸びやかで透明感のある歌声が、作品の世界観を更に際立たせる役割を担っている。転スラとTRUEのタッグは、TVアニメ1期第1クールED主題歌「Another colony」に始まり本作で6曲目となり、「「ユートピア」が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

●作品情報『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』2026年2月27日（金）全国公開配給： バンダイナムコフィルムワークス

＜STORY＞

水竜を守り神と崇める、海の底にある国【カイエン国】。

その地は、かつて他の種族と地上で暮らしていた人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国。しかし、その平和が永遠に続くことはなかった-。

長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、水竜を目覚めさせ地上に攻め込もうと目論む者がいることを知り、一族に伝わる“笛”を手に、救いを求めて地上へ向かう。

ユラがたどり着いた先は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアが治めるリゾート島。そこには【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。

エルメシアからの依頼を受けたリムルたちは、ユラを救うため【カイエン国】へ向かうが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。

水竜の目覚め、そして笛を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻す

ことができるのか-。

【キャスト】

リムル：岡咲美保

智慧之王：豊口めぐみ

ヴェルドラ：前野智昭

ベニマル：古川 慎

シュナ：千本木彩花

シオン：M・A・O

ソウエイ：江口拓也

ハクロウ：大塚芳忠

ゴブタ：泊 明日菜

ランガ：小林親弘

ディアブロ：櫻井孝宏

ヒナタ：沼倉愛美

ルミナス：Lynn

ミリム：日高里菜

ラミリス：春野 杏

エルメシア：金元寿子

フレイ：大原さやか

ベレッタ：川澄綾子

トレイニー：田中理恵

エレン：熊田茜音

カバル：高梨謙吾

ギド：木島隆一

ユラ：大西沙織

ジース：遊佐浩二

ゾドン：堂本光一

【スタッフ】

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載）

ストーリー原案・監修：伏瀬

監督：菊地康仁

脚本：根元歳三 菊地康仁

キャラクターデザイン：江畑諒真

モンスターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：小峰正頼 山崎秀樹

コンセプトアート：ロマン・トマ

イメージボード・衣装デザイン：pomodorosa

美術デザイン：ボワセイユ レミ 佐藤正浩 藤瀬智康

美術監督：佐藤 歩

美術：スタジオなや

色彩設計：斉藤麻記

モニターグラフィックス：生原雄次

CG ディレクター：森野浩典

編集：神宮司由美

撮影監督：佐藤 洋

撮影：チップチューン

音響監督：明田川 仁

音楽：藤間 仁（Elements Garden）

アニメーションプロデューサー：江口浩平

主題歌：TRUE「ユートピア」

アニメーション制作：エイトビット

製作：転スラ製作委員会

配給：バンダイナムコフィルムワークス

各種ムビチケ・前売り券が11月21日より発売開始！

ムビチケカード型前売券（第１弾）

発売日：2025/11/21(金) 販売価格(税込)：一般：1,600円、小人：900円 特典：ティザービジュアルクリアファイル（A5）

販売場所

11/21（金）劇場オープン時より販売（※一部劇場を除く）

・劇場窓口

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=tensura2

11/21（金）AM10:00より販売

・メイジャー通販サイト

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M64601273175

・MOVIE WALKER STORE

https://store.moviewalker.jp/item/detail/3459?ref=official

※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。 ※お一人様あたりの購入制限の有無は、各劇場・通販サイトをご確認ください。

※特典は数量限定・なくなり次第終了とさせていただきます。なくなり次第、「ムビチケカードのみ」の販売となりますのでお早めにお買い求めください。

※特典は非売品です。転売目的のご購入はご遠慮ください。 ※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※舞台挨拶等、特別興行にはご利用いただけない場合がございます。

ムビチケオンライン前売券（オンライン）

※ムビチケ前売券（オンライン）のためムビチケカードは手に入りません。

発売日：11/21（金）AM10:00より販売

販売価格(税込)：一般：1,600円、小人：900円 特典：ムビチケデジタルカード

※ご鑑賞後、ご購入時に登録されたメールアドレス宛にお届けします。

販売場所

・MOVIE WALKER STORE

https://ticket.moviewalker.jp/film/087487?from=official

アニメイト限定リムル様ビーチボール付前売券

価格：一般：2,590円（税込）

予約・販売期間

予約期間：2025/11/21(金)10:00〜2025/12/25(木) 23:59

販売期間：2025/12/26(金) 00:00〜2026/2/26(木) 23:59まで

販売場所

・全国アニメイト全店(一部店舗を除く)

・アニメイト通販サイト

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3293396/

※各店舗は営業時間内での販売となります。

※小人券のお取り扱いはございません。

※アニメイトポイント・dポイントの還元サービス対象外となります。

※発売日・価格・仕様等、掲載内容はすべて変更される場合がございます。予めご了承ください。

※予定数の上限に達し次第終了となります。すでに販売や予約が終了している場合や、取り扱いの無い店舗もございますので、各店までお問い合わせ下さい。

転生したらポーチだった件(リムルのまんまるポーチ)付きムビチケ前売券【セブンネット限定】

販売価格(税込)：一般：3,580円（税込）、小人：2,880円(税込)、単品：1,980円(税込)

予約・販売期間

2025/11/21(金)14:00〜2025/2/26(木)23:59まで

販売場所

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/top

※グッズ付き前売券販売サイトは、11/21（金）14:00公開予定です。

※無くなり次第販売終了となります。

※画像はイメージのため、実際の製品とは異なる場合がございます。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

