Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤òÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬¹âÉ¾²Á¤â¡Ä°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¡¢Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤ò»ØÆ³¤¹¤ë°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âó¿¿¤Î¸ø³«Îý½¬¤ò»ë»¡¡£Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ø¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¡Ö¤¦¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¤¡Ö£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡ËÌÜ¤«¤é°ú¤Äù¤á¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤È¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò³Æ£±£Ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ì¤Î¤¤¤¤Æ°¤¤òÈäÏª¡£¡Ö²áµî¥¤¥Á¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Äë·ý¥¸¥à¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤È¤³¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿°ÀÀ¸¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¼ê¤À¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¸µ¡¹¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·¿´¤â¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤ÏÅ·¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¢¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤ò¡ÖÁ°È¾¤Ï¡ÊÂó¿¿¤¬Æá¿ÜÀî¤Î¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡£¤½¤³¤ò±Û¤¨¤ì¤ÐÃæÈ×¡¢¸åÈ¾¤ËÉ¬¤ºÂó¿¿¤¬¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤³¤ì¤ò°ÀÀ¸¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Î¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£±£ÒÌÜ¤«¤é°ú¤Äù¤á¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âó¿¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀïË¡¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡ÖÃæ´Öµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤â¥í¥ó¥°¤Ç¤âÀï¤¦¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆ°¤¸¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£Å·¿´¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤è¤ê¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£