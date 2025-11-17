TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマが、オーイシマサヨシが歌う「ニンゲン」に決定！TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』とのコラボが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

KADOKAWAが誇る人気レーベル・MF文庫Jの編集部がお贈りする新文芸作品シリーズの第二弾として2022年2月に第1巻が発売され、発売即重版となった人気シリーズ『人外教室の人間嫌い教師』。TVアニメ化が決定し、2026年1月に放送開始となることが発表されている。

11月16日(日)、MF文庫J『秋の学園祭2025』にて、雨宮天、大西沙織、長縄まりあ、田辺留依の4名が作品初の生配信番組に出演し、TVアニメの最新情報が解禁された。

また、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のOPテーマが、オーイシマサヨシが歌う「ニンゲン」に決定した。どんな楽曲となったのか、詳細は続報を楽しみにしてほしい。

アーティスト解禁に合わせ、コメントも到着した。

さらに、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』と、同じく2026年1月より放送開始となるTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』とが、放送期間中にコラボ実施することが解禁された。MF文庫J作品として、ともに冬クールを盛り上げていく本コラボにぜひ注目してほしい。

＜オーイシマサヨシ コメント＞



この度、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OP主題歌を担当することになりました人間大好きオーイシマサヨシです！

原作ストーリーに唸ったり涙したりしながら人間について考えていたら、いつの間にか良い曲が仕上がっていました！個人的にもお気に入りの楽曲です！

OP主題歌「ニンゲン」、作品と合わせて何卒よろしくお願いします！

＜アーティストプロフィール＞

愛媛県宇和島市出身 1980年1月5日生まれ。シンガーソングライター大石昌良が、エンターテイナーとしての側面を強めて主にアニメやゲームの楽曲を歌う時に主に使用する名義。2001年にスリーピースバンド「Sound Schedule」のボーカル＆ギターとしてメジャーデビューし、2008年に大石昌良としてソロ活動を開始。2014年にオーイシマサヨシ名義として「君じゃなきゃダメみたい」で自身3度目のデビュー。

以降、「ようこそジャパリパークへ」、「サインはB」など多くのアニメ楽曲を手掛け、Tom-H@ckとのユニット「OxT」、他アーティストへの楽曲提供なども行うなど多様な名義を使い分けて活動中。2026年9月22日には自身、3度目となる日本武道館ワンマンライブ「オーイシ武道館 Vol.3」を開催する。

●作品情報TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』2026年1月放送開始！

【スタッフ】

原作：来栖夏芽 『人外教室の人間嫌い教師』（KADOKAWA刊）

キャラクター原案：泉彩／来栖夏芽

監督：岩永彰

シリーズ構成：高山カツヒコ

キャラクターデザイン：岡田万衣子

サブキャラクターデザイン：平山英嗣／渡辺佳奈子／小島智加

美術監督：藤澤陽

色彩設計：塩田智聖

プロップ設定：原由和

美術設定：長澤順子

3Dディレクター：長岡雄太

撮影監督：武原健二

編集：伊藤潤一

音響監督：八木沼智彦

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：宮崎誠

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：asread.

【キャスト】

人間零：増田俊樹

水月鏡花：雨宮天

尾々守一咲：大西沙織

右左美彗：長縄まりあ

羽根田トバリ：田辺留依

龍崎カリン：沼倉愛美

根津万智：福圓美里

黒澤寧々子：上田麗奈

若葉葵：石川由依

小此鬼マキ：堀江由衣

音楽情報

OPテーマ：『ニンゲン』

♪オーイシマサヨシ

EDテーマ：『人間カムトゥルー！』

♪水月鏡花(CV.雨宮天), 尾々守一咲(CV.大西沙織), 右左美彗(CV.長縄まりあ), 羽根田トバリ(CV.田辺留依)

©来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会

関連リンク

TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』公式サイト

https://jingai-kyoshitsu-anime.com