¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó½êÂ°5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦DayRe:¡¢1st EP¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥×¥í¥È¥Î¥¤¥º¡×MV Teaser¸ø³«¡ª¤µ¤é¤ËDayRe:½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó½êÂ°¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦DayRe:¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st EP¡ØReFraction¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Õ¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥×¥í¥È¥Î¥¤¥º¡×MV Teaser¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
16Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Èà½÷Ã£¤ÎÄê´ü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLAWSON presents ¥È¡¼¥¯¡õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È Æü¡¹Áñ3¹æ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè¾ì¼Ô¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥×¥í¥È¥Î¥¤¥º¡×¤â½éÈäÏª¡£DayRe:¤È¤·¤Æ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÈÀ¸¤Î¥×¥í¥È¥Î¥¤¥º¡É¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡È¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¡É¤È¤¤¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬Å¸³«¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¡ÈÌ¤´°À®¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢18Æü¤ÎMV¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÈà½÷Ã£½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆü1ÈÖ¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ç÷¤ë¡ØReFraction¡Ù¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡È°ñ¤ÎÆ»¡É¤ò¶²¤ì¤ºÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢ËÁ¸±¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ëºîÉÊ¡£¤³¤ÎEP¤¬DayRe:¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
DayRe: 1st EP
¡ÖReFraction¡×
11·î19ÆüÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§
¡ÆÃÀ½¥±¡¼¥¹
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¥Á¥é¥·
£ÆÃÀ½¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥é¥ó¥À¥à1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
¡ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ä
01.Overture
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Äá粼µ±°ì
02.¥×¥í¥È¥Î¥¤¥º
ºî»ì¡§»³ºê¤¢¤ª¤¤ ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Äá粼µ±°ì
03.¶ÀÌÌ¾å¡¢º£¡¢¥ì¡¼¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë
ºî»ì¡§»ù¶Ì±«»Ò ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥ß¥Õ¥á¥¤
04.Tiny Little Twinkle
ºî»ì¡§Yuka Niiyamaºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Chocoholic, Yuka Niiyama
05.Not a dream
ºî»ì¡§¤ä¤®¤Ì¤Þ¤«¤Ê ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÏÂ²ìÍµ´õ
06.Overself
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤Õ¤ë¡¼¤ê
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
DayRe:¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö(²¾)
2026Ç¯5·î5Æü(²ÐŽ¥½Ë)
¾ì½ê¡§ÈÄ¶¶¶èÎ©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
animate Theater LIVE 2025 ¡Áautumn¡Á
2025 Ç¯ 11·î 29 Æü(ÅÚ) 16:00 ³«¾ì¡¿17:00 ³«±é
¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿¡¼
½Ð±é¼Ô¡§ASCA¡¢H¢¤G¡¢¥·¥æ¥¤¡¢DayRe:
µþ Premium Live -2025-
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)¡¡14:15³«¾ì / 15:00³«±é
¾ì½ê¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¼Ô¡§angela¡¢²¬ºéÈþÊÝ¡¢KOTOKO¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢DayRe:¡¢TRUE¡¢²ÆÀîÄÇºÚ¡¢halca
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§angela¡¿ ¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¿ ClariS¡¿ ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¿ CHiCO with HoneyWorks¡¿ DayRe:¡ÊUPCOMING ARTIST¡Ë¡¿ ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÚGuilty Kiss,Saint Snow¡Û
¡ãDayRe: Profile¡ä
2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè3²ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿µÌÈþÐÔ¡¦ÁêÀîÁÕÂ¿¡¦µÜÂô¾®½Õ¡¦²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê¡¦Æü¸þ¤â¤«¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈDayRe:¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ë¡£2025Ç¯5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLAWSON presents ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó3´üÀ¸ ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤Ë¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDeaRy Days!¡×¤òÈäÏª¡£Æ±Ç¯6·î6Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHappy Bubble Patry¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
Member Profile
µÌÈþÐÔ¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤ß¤é¤¤¡Ë2000Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï²Î¤¦¤³¤ÈŽ¤ÍÙ¤ë¤³¤ÈŽ¤¥À¡¼¥ÄŽ¤¥²¡¼¥à
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(Ä¹À¥¶×Çµ)¡¢¡ÖËâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ªR¡×(¥ª¥ë¥¬¥ó)¡¢
¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(Ä«ÍÛÎÓ¸é)¤Û¤«
ÁêÀîÁÕÂ¿¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï ¤«¤Ê¤¿¡Ë2004Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï±Ñ²ñÏÃ¡ÊÆü¾ï²ñÏÃ¡ËŽ¤´ØÀ¾ÊÛŽ¤ÆÉ½ñ
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(À®µÜ¤¹¤º)¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥¨¥Ã¥°¡¦¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡×(Âç¸Í¥¢¥¤)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(°ÃÌî¾½)¤Û¤«
Âè½½Ï»²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ
µÜÂô¾®½Õ¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ï ¤³¤Ï¤ë¡Ë1999Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï±Ñ²ñÏÃ¡ÊÆü¾ï²ñÏÃ¡ËŽ¤ÆÉ½ñ
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(ÇòÀÐº»µ¨)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(ÀãÂåÄØ)¡¢
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(°ÃÌî¤·¤å¤¦¤é)¤Û¤«
²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê¡Ê¤Ê¤Ä¤á ¤³¤³¤Ê¡Ë2003Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤ÏÎÁÍýŽ¤¤ª²Û»Òºî¤êŽ¤¸ýÅ«
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(°Ë¿á½í)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(Éð³ÞÍö)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(¥ë¡¼¥É¡¦¥¶¡¼¥Ê)¤Û¤«
Æü¸þ¤â¤«¡Ê¤Ò¤Ê¤¿ ¤â¤«¡Ë2001Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï·õÆ»Ž¤¥Ð¥ì¥¨
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(Ááºä²ê°á)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(ÉÄ¾ìºù)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(À±Áý¼ù)¤Û¤«
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ ¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê®¥Ù¥¹¥È¥«¥é¥¢¥²¥Ë¥¹¥È¼õ¾Þ¡Ê2023/2024/2025)
