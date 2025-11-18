緊張が高まる日中関係。18日は鹿児島と中国本土を唯一結ぶ上海線の運航があり、日中双方の利用客からは様々な声が聞かれました。

（記者）「中国からの定期便が到着しました。到着口には多くの人が降りてきました」

鹿児島と上海を結ぶ定期便は、毎週火曜と土曜の週2往復、運航しています。

高市総理の台湾有事を巡る国会答弁で、中国は国民に日本への渡航自粛を求めるなど、反発を強めています。

18日に鹿児島を訪れた中国人観光客に聞いてみました。

（中国人観光客）「I Like Japan！」

しかし、台湾有事を巡る高市総理の発言については…

（中国人観光客）「（台湾有事は）日本が言及してはいけない問題。主観的な主張も決してすべきではない」

日中の緊張が高まる中、中国から鹿児島に戻って来た人もいました。

（旅行から帰国）「添乗員がいたから、ちゃんと案内してくれた。安全に旅行できた」

（旅行から帰国）「（現地の）ニュースは言葉は分からないけど、結構そのニュースをやっていた。観光地は全然（影響は）ないが、テレビを見た時、ガイドがちょっと気にしていた」

折り返しの上海に向かう便では、これから中国へ旅行に向かう日本人の姿も…

（上海に旅行へ）「3か月前くらいから（計画していた）。

（Q.結構楽しみに？）そうです。このタイミングで…。行ってみたら大丈夫かなと思いながら、今から行こうと思う」

先行きの見えない日中関係。事態の収束の兆しは見えないままです。

