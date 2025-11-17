【その他の画像・動画等を元記事で観る】

男性声優によるエンターテインメントレーベル・Kiramune。16日高崎にて開催されたファンクラブイベントにて、約8年ぶりに新ユニットが加入することが発表された。

グループ名は「IXIS(イクシス)」。

グループ名の由来はイキシアという花の名前とSIX（６人）を組み合わせた造語。イキシアは6枚の花弁でできており、花言葉は団結という意味がある。6人でこれから頑張っていこうという気持ちが込められている。

メンバー構成は市川太一（いちかわ たいち）、小野元春（おの もとはる）、草野太一（くさの たいち）、小林大紀（こばやし だいき）、榊原優希（さかきはら ゆうき）、堀金蒼平（ほりかね そうへい）の6名となり、Kiramuneレーベル内ユニットとしては史上最多のメンバー構成となる。今後の彼らの活躍に注目してほしい。

さらに、同イベントにてKiramuneレーベルに所属する多くのアーティストが出演する大型ライブイベント「Kiramune Music Festival 2026」（通称：キラフェス）の開催が発表された。日程は2026年5月9日（土）、10日（日）の2日間、場所は横浜アリーナでの開催を予定している。

＜IXISメンバープロフィール＞

写真左から、草野太一・堀金蒼平・小林大紀・市川太一・榊原優希・小野元春

市川太一（Taichi Ichikawa）

2月4日生まれ。東京都出身。

代表作・最近の出演作：

ー神之塔 -Tower of God-（夜）

ー終末のハーレム（水原怜人）

ー時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん（清宮光瑠）

小野元春（Motoharu Ono）

7月16日生まれ。北海道出身。

代表作・最近の出演作：

ー義妹生活（佐々木知也）

ーサヨナラ港区（ハチオウジ王）

ーモンスター列伝オレカバトル2（魔王オロロソ）

草野太一（Taichi Kusano）

11月4日生まれ。大阪府出身。

代表作・最近の出演作：

ー美男高校地球防衛部ハイカラ！（阿蘇空太）

ーラブオールプレー（司波凛太郎）

ーJOCHUM（マイクン）

小林大紀（Daiki Kobayashi）

9月23日生まれ。大阪府出身。

代表作・最近の出演作：

ーきのこいぬ（きのこいぬ）

ーナンバカ（ニコ）

ーWIND BREAKER（柿内侑凛）

榊原優希（Yuki Sakakihara）

9月18日生まれ。岡山県出身。

代表作・最近の出演作：

ー妖怪学校の先生はじめました！（秋雨玉緒）

ーアルネの事件簿（ジシェ）

ーガンバレ！中村くん！！（広瀬愛貴）

堀金蒼平（Sohei Horikane）

8月31日生まれ。高知県出身。

代表作・最近の出演作：

ー顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君（佐田）

ー18TRIP（畔川幾成）

ーanemoi（速川麦）

●ライブ情報Kiramune Music Festival 2026［神奈川］横浜アリーナ＜DAY1＞2026年5月9日（土）14:00開場／15:30開演＜DAY2＞2026年5月10日（日）12:00開場／13:30開演

出演者：神谷浩史／浪川大輔／柿原徹也／岡本信彦／吉野裕行／SparQlew／江口拓也

チケット料金：指定席 ：14,000円（税込）

チケット受付

＜Kiramune Star Club先行受付＞

Kiramune Star Club先行でチケットをご購入いただくと［Kiramune Star Club先行購入者特典：出演メンバー A4クリアファイル］（開催日程毎に異なるデザイン）をプレゼント！

※購入者特典のお渡しは当日会場のみ。後日お渡しや個別での発送対応はいたしません。

あらかじめご了承ください。

受付期間：2025年11月16日（日）21:00〜12月1日（月）23:59

受付URL

https://eplus.jp/kirafes2026-fc/

※枚数制限：おひとり様1公演につき4枚まで（複数公演お申込可）

