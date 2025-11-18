モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新。誕生日のお祝いをする様子を披露した。

「大切なものはすでにある」

大河内さんは、「大切なものはすでにある」とl切り出し、「54年前 この世に生まれた時に既に与えてもらっている」と言葉を添え、レストランでの誕生日ディナーの様子を映した動画を投稿。

そして、大河内さんは「生まれた時に『大切なものはすでに持っている』 形は色々でいい」と感謝の言葉を寄せた。また、ハッシュタグで「#素晴らしい誕生日Dinner」などを添えている。

動画の冒頭では、大河内さんの自撮りが映り、その後、レストランでのひとときをとらええたシーンが続く。最後には、「Happy Birthday」と書かれた誕生日プレートのロウソクを吹き消す様子が映っている。

インスタグラムに投稿された写真で大河内さんは、肩とデコルテがあらわになった黒いドレスを着用。ドレスにはビーズの装飾が施されているようだ。

この投稿には、「ただただ感動しました」「なんて美しい気づき」「志保さん綺麗」「いつもお綺麗ですね」「お美しい」といったコメントが寄せられていた。