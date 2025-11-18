秋田朝日放送

雄物川高校男子バレーボール部の監督を務めていた男性教諭が複数の生徒に対する体罰などで懲戒免職処分となった事案が秋田県議会で報告されました。

１８日開かれた秋田県議会の教育公安委員会で県教育委員会の安田教育長などが事案について謝罪しました。

秋田県によりますと、雄物川高校の元教諭の男性は監督を務めていた男子バレーボール部の複数の部員に対して平手や拳でたたくなどの体罰を行ったほか、「馬鹿」「地元に帰れ」などの暴言を浴びせたとして、今月＝１２月懲戒免職処分を受けました。

１８日の県議会教育公安委では元教諭が２０１６年に部員に暴力を振るったとして訓告処分を行っていたと報告されました。また、２０１９年と２０２１年、２０２３年と体罰に関する相談や情報提供が寄せられましたが体罰は確認できなかったということです。

秋田県教育委員会では、生徒に対してハラスメントや不適切な指導を受けたりしていないかを聞くアンケートを年に１度実施していますが、今回被害の声がアンケートに上がってこなかったことを踏まえて内容を見直すとしています。