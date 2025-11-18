ドル円１５５．２５近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は155.25近辺、ユーロドルは1.1590近辺での推移。いずれもほぼ前日ＮＹ終値水準へと戻している。ユーロ円も179.90台とＮＹ終値179.98レベル付近に買い戻されている。東京午後には日経平均の急落とともに米債利回りも低下、ドル売りや円買いの動きが広がったが、ロンドン時間には欧州株安にもかかわらずドル買い・円売り方向に押し戻されている。各通貨ペアともいわゆる往って来いの値動きとなっており、全般に方向性は希薄。株式市場などの混乱を横目に、為替市場は比較的落ち着いた動向となっている。



USD/JPY 155.22 EUR/USD 1.1590 EUｒ/JPY 179.90

