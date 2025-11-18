欧州株　マイナス圏で揉み合い、自動車や銀行など主導で全面安商状
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100　 9579.12（-96.31　-0.99%）
独ＤＡＸ　　23284.71（-305.81　-1.28%）
仏ＣＡＣ40　 8018.65（-100.37　-1.23%）
スイスＳＭＩ　 12522.02（-75.80　-0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46523.00（-142.00　-0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6673.50（-18.50　-0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24804.00（-75.00　-0.30%）