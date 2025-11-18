欧州株 マイナス圏で揉み合い、自動車や銀行など主導で全面安商状
欧州株 マイナス圏で揉み合い、自動車や銀行など主導で全面安商状
東京時間19:23現在
英ＦＴＳＥ100 9579.12（-96.31 -0.99%）
独ＤＡＸ 23284.71（-305.81 -1.28%）
仏ＣＡＣ40 8018.65（-100.37 -1.23%）
スイスＳＭＩ 12522.02（-75.80 -0.60%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:23現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46523.00（-142.00 -0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6673.50（-18.50 -0.28%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24804.00（-75.00 -0.30%）
