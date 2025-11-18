北村匠海、「サメ映画を見漁ってた」かつての趣味明かす「中でも金字塔…」
俳優の北村匠海が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』セレモニーに登場。かつての趣味を明かした。
【写真】驚いた表情で空を見上げる北村匠海ら
パークのブランドアンバサダーとして初訪問の北村は、同じ事務所の後輩のダンスボーカルユニット・ICExの阿久根温世と竹野世梛と共に登場。ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちと一緒に「今日は自分で飾るんだ。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで”最幸”のクリスマスを！」の掛け声でイベントの開幕を宣言した。
映画『ジョーズ』が今年、日本公開50周年を迎えるという話題に「サメ映画を見るのが趣味だった時期がありまして、いろんなサメ映画を見漁ってました」と明かした。その上で「中でも（『ジョーズ』は）金字塔ですので、その世界観に入れるというのはもちろん、目の前で映画を体感させてくれるっていうのは、USJでしか味わえない。久々に『ジョーズ』を味わった気持ちになりました」と『ジョーズ』のアトラクションを体験した感想を語った。
あす19日から開幕する『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、USJの新たなクリスマスイベント。「今日は自分で飾るんだ」をテーマにクリスマスをモチーフにした限定メニューを楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』と、ナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』が新登場する。
このほか、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でのマッピングショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』や、ステージ『パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜』などが連日行われる。
