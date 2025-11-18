岩手県岩泉町の住宅街では17日に続き、18日も柿の木にクマ2頭が居座りました。警察はライフル銃での駆除を担うプロジェクトチームを出動させたということです。

■住宅街で…一心不乱に柿の実を食べるクマ

岩手県岩泉町の住宅街で18日も始まったクマとのにらみあい。

記者

「柿の木の高い方へと登り柿の実を食べています」

一心不乱に柿の実を食べるクマ。食べ終わったら、もう1つ。上に登って、また1つ。

午前6時ごろから親子とみられるクマ2頭が居座っているといいます。

■柿の味が気に入った？ 連日の“居座り”

この場所は、17日も2頭のクマが現れた場所です。

早朝から13時間にわたり居座り続け、柿の実を次から次へ。その味が気に入ったのか、一夜明けて再びやってきたとみられます。

17日からぐっと冷え込んだ岩手県。雪がちらつくと…。

記者

「クマがいま木をおりているのが確認できます」

クマは一時退散。ただ30分ほどして雪が収まるやいなや…

記者

「またクマが木の上に登ってきました」

再び木の上で食事を再開しました。その後、もう一頭も木の上へ。気づけば柿の実はあとわずかとなりました。

近くに住む人にとっては危険と隣り合わせの日々…。

18日、警察はライフル銃でのクマ駆除を担う“特別チーム”を初出動したということです。

■北海道小樽市の小学校には“足跡”

寒さが本格化しても、絶えないクマの出没情報。

北海道小樽市の小学校では、雪の上に“足跡”がくっきりと残されていました。爪の大きさも、確認できます。

■商業施設の駐車場にもクマ…吹き矢で麻酔、捕獲へ

岩手県盛岡市では道路を横切るクマの姿が。“白いもの”を口にくわえ、公園の方へと姿を消しました。

その後、騒然としたのは商業施設です。

記者

「2階の駐車場の部分にクマが居座っているということです」

同一個体かはわかりませんが、前述のクマが目的された道路から650メートルほど離れたこの施設にクマが侵入。吹き矢で麻酔をうち、捕獲されたということです。

寒さが本格化しても眠るどころか、活発に市街地に現れるクマ。引き続き、警戒が必要です。