プロ野球・巨人は18日、今季までソフトバンクでプレーした川原田純平選手と来季の育成選手契約を結んだことを発表し、川原田選手の入団会見を行いました。背番号は「067」です。

川原田選手は今季5年目の内野手。青森山田高から2021年ドラフト4巡目でソフトバンクに入団し、2022年に1軍デビュー。昨季は2月に足首をケガをし、直近2年は1軍の舞台から遠ざかっていました。

会見では、「僕の名前は“かわらだ”と言うんですけど、“かわはらだ”と呼ばれることがとても多いので、まず一発で言われるように名前を売っていきたいなと思ってます」と自己紹介しました。

ソフトバンクから2年連続で戦力外通告を受けた川原田選手は、「今年、戦力外通告を受けたときは正直野球をやめようかなって思った時期もあった」といいます。

それでも今月のトライアウトに参加。「そこで諦めずにトライアウトを受けて拾ってくれたっていうのはとてもうれしかったです」と入団の喜びを語りました。

巨人には高校の先輩である堀田賢慎投手の他にソフトバンクから移籍した選手もおり、「先輩もいるのでやりやすい」とコメント。

今年5月にソフトバンクから巨人へ移籍したリチャード選手に連絡を取った際には、「リチャードさんは最初、ラインの名前が“純平”しかなかったので、僕のこと分かっていなかった」と明かし、報道陣の笑います。「(リチャードさんから)『？』しか来てなかったです。川原田ですって言って、そうしたら、おー！って感じでした」と笑顔をのぞかせました。

会見に同席した水野雄仁編成本部長は川原田選手の獲得について説明。「去年、足首を壊したりして十分に全力でできない状態だったんですけども、今の体の状態を見て十分やってもらえるという判断のもと契約」と話し、「二遊間を堅実に守ってくれる。常に補強ポイントして挙げる二遊間のユーティリティープレーヤー」として期待を寄せました。