調理の道を志す学生たちが中国料理店でテーブルマナーを学びました。



宇部市の中国料理店「敦煌」を訪れたのはYIC調理製菓専門学校の学生たちです。



YICでは、料理人を志す学生たちにテーブルマナーの基礎を学んでもらおうと年に3回、飲食店やホテルで一流の味を楽しみながら研修を行っています。



（竹下さん）

「（割りばしは）横に割らない。隣のお客様への気配り。縦に割る。」





講師は 敦煌のスタッフ竹下登さん。「一級レストランサービス技能士」の国家資格を持つ、テーブルマナーのプロです。まず出てきたのは「ふかひれスープ」。竹下さんが伝えたのは・・・（竹下さん）「おたまをすくって入れるときに （スープの）表面にぴたっと浸してから入れる。下にぽたぽた落ちることがない。」スープをすくったあとに、おたまの底を一度スープに浸けてから持ち上げると、ポタポタと落ちることがないのだそうです。続いては、スプーンとフォークを使って料理を取り分ける「サーブ」。両手で取り分けてもいいのですが、スマートに片手でのサーブに挑戦しました。持ち方や指の使い方に苦労しながらもなんとかみんな、やり遂げることができました。（女子学生）「（スプーンとフォークの）持ち方が意外と難しくて大変だった」「片手のほうがかっこいい。（練習）がんばります」（男子学生）「お皿を持って食べてはいけないというのが意外だった。」「（マナーを）知っておくのは料理人にも大切」学生たちは、食事の作法だけでなく、「楽しく会話しながら食べることの大切さ」などさまざまなことを学んでいました。