EXILE B HAPPYの新曲「Hope & Jump (feat. Crystal Kay)」が、2026年1月より放送のアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』のオープニング主題歌に起用。また、同曲の一部を使用したアニメ第1弾PVも公開となった。

本作は、“キラキラかわいい”サン王国の中に迷い込んだ“（がんそ）ほっぺちゃん”が、カラフルで個性豊かな仲間たちと繰り広げる冒険と友情の物語。公開された映像では、アニメならではの動きと表情で活躍するほっぺちゃんたちの姿が描かれている。

また、映像内では新たに登場する“悪役（？）ほっぺちゃん”の姿や、追加キャスト情報も発表されている。

＜EXILE B HAPPY コメント＞

キッズから大人まで幅広い方々に大人気のキャラクターほっぺちゃんのオープニング主題歌を担当させていただけることになり、とても光栄に思っております。ほっぺちゃんのストーリーと世界観をイメージしながら楽曲とダンスに落とし込んだので、ぜひ歌詞やダンスにも注目して、主題歌と一緒にアニメを楽しんでいただけたら嬉しいです。EXILE B HAPPYのヴォーカル、吉野北人と中島颯太の優しくも芯のある歌声と、日本を代表するCrystal Kayの歌声がマッチして特別な楽曲に仕上がり、ほっぺちゃんの世界観に一気に引き込めるようなオープニングになっております。キッズから大人まで、世代問わずみんなでほっぺちゃんを楽しんでいただけたら嬉しいです。

