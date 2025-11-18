SHANK、アコースティック編成“SLOW SHANK”によるツアー開催決定
SHANKが12月より、アコースティック編成によるツアー＜SLOW SHANK TOUR 2025-2026＞を開催することが発表となった。
“SLOW SHANK”名義によるアコースティック編成でのツアーは、12月25日に愛知・名古屋JAMMIN’、2026年3月12日に大阪・ビルボードライブ大阪、3月19日に神奈川・ビルボードライブ横浜、3月22日に長崎・THE CLUB NAGASAKIの4箇所で実施される。愛知公演以外の3公演は1日2部制で行われる予定だ。
チケットのオフィシャルHP先行受付は、11月18日19:00から11月30日23:59まで。
■＜SLOW SHANK TOUR 2025-2026＞
▼2025年
12月25日(木) 愛知・名古屋 JAMMIN’
open19:00 / start19:30
▼2026年
3月12日(木) 大阪・Billboard Live OSAKA
・1部：open16:30 / start17:30
・2部：open19:30 / start20:30
3月19日(木) 神奈川・Billboard Live YOKOHAMA
・1部：open16:30 / start17:30
・2部：open19:30 / start20:30
3月22日(日) 長崎・THE CLUB NAGASAKI
・1部：open15:00 / start16:00
・2部：open18:30 / start19:30
【オフィシャルHP先行(抽選)】
受付期間：11月18日(火)19:00〜11月30日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/slowshank/
■＜SHANK TOUR 2025＞
09月22日(月) 熊谷HEAVEN’S ROCK
open18:30 / start19:00
ゲスト：SPARK!!SOUND!!SHOW!!
09月24日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED
open18:30 / start19:00
ゲスト：Suspended 4th
10月04日(土) 金沢EIGHT HALL
open16:30 / start17:30
ゲスト：dustbox
10月10日(金) 高松 DIME
open18:30 / start19:00
ゲスト：Danablu
10月11日(土) 松山 WstudioRED
open17:15 / start18:00
ゲスト：Danablu
10月18日(土) 仙台Rensa
open17:00 / start18:00
※ワンマン
10月20日(月) 横浜 F.A.D YOKOHAMA
open18:15 / start19:00
ゲスト：OLEDICKFOGGY
10月31日(金) 札幌 PENNY LANE24
open17:00 / start18:00
ゲスト：FREE KICK
11月05日(水) 福岡BEAT STATION
open18:15 / start19:00
ゲスト：ONE BUCK TUNER
11月07日(金) 広島 LIVE VANQUISH
open17:15 / start18:00
ゲスト：KOTORI
11月15日(土) 名古屋 DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
ゲスト：SHADOWS
11月23日(日) 大阪GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
ゲスト：MEANING
11月27日(木) 東京 Zepp DiverCity(Tokyo)
open18:00 / start19:00
ゲスト：G-FREAK FACTORY
■＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞
12月6日(土) 長崎・出島メッセ長崎
12月7日(日) 長崎・出島メッセ長崎
open9:00 / start11:00 / 20:00終演予定
【12月6日(土)出演】
SHANK、04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、Dragon Ash、ROTTENGRAFFTY、SIX LOUNGE、The BONEZ、ハルカミライ
【12月7日(日)出演】
SHANK、ENTH、HEY-SMITH、Hump Back、My Hair is Bad、ORANGE RANGE、SHADOWS、SiM、SUPER BEAVER
http://eplus.jp/blazeupnagasaki/
■＜SHANK ONE MAN TOUR THE EXTRA SHOT＞
▼2026年
1月09日(金) 東京・豊洲PIT
open18:30 / start19:30
1月17日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
1月30日(金) 名古屋・Zepp Nagoya
open18:30 / start19:30
【オフィシャル3次先行(抽選)】
受付期間：11月14日(金)20:00〜11月30日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/shank-tes/
関連リンク
◆SHANK オフィシャルサイト
◆SHANK オフィシャルTwitter
◆SHANK オフィシャルInstagram
◆SHANK オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルサイト
◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルTwitter