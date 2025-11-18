9歳の永尾柚乃、広島珍味を食して大人顔負けコメント
子役の永尾柚乃（9）が、29日放送のテレビ新広島『わがまま！気まま！旅気分 永尾柚乃のyou know？ひろしま旅』（正午〜後0：55）に出演する。
【写真】カメレオンとはしゃぐ永尾柚乃
初めて広島を訪れた永尾が、おこづかい5000円を手に、広島の街やグルメを満喫する。今年の春開業した新広島駅ビルからスタート。ビル2階に乗り入れる新ルート・駅前大橋線を走る路面電車に乗って広島の街を巡る。
本通り商店街のアンテナショップでは、おみやげ探し。。尾道ラーメンや広島東洋カープのグッズなど広島ならではの商品にワクワクが止まらない様子で、豚のホルモンを揚げた広島を代表する珍味・せんじ揚げも試食し「お酒飲んだことないけどお酒に合う！」と大人顔負けのコメントが飛び出す。
大の動物好きということで、ウサギやカメレオン、鳥など約400体の小動物と触れ合えるスポットでも大はしゃぎ。旅の最後には、今が旬、広島名物・カキを食べに行くが、おこづかいの残りはわずか。どうしてもカキを食べたいという願いをかなえるため、番組からある提案が出される。
