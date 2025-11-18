

○ヌーラボ <5033> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.02％にあたる13万1000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年2月28日まで。



○ＭＲＴ <6034> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる13万株(金額で1億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年5月14日まで。



○帝国電 <6333> [東証Ｐ]

発行済み株式数の7.70％にあたる130万株(金額で35億2350万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は11月19日から12月17日まで。買い付け価格は2689円。



○マクセル <6810> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の15.9％にあたる686万7000株(金額で145億円)を上限に、11月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○シマノ <7309> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.35％にあたる118万株の自社株を消却する。消却予定日は11月26日。



○ヤマタネ <9305> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.84％にあたる40万株(金額で9億8120万円)を上限に、11月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



株探ニュース

