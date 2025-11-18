XGのメンバーJURINが、JURIN ASAYAとしてソロデビューシングル、「PS118 (feat. Rapsody)」をリリース。合わせてミュージックビデオもYouTubeにて公開された。

「PS118 (feat. Rapsody)」は、果てしない宇宙を航海するJURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、自分だけの方向と波長を信じ、他者の視線に惑わされずに前へ進むJURINの芯の強さが刻まれている。彗星のように鋭いラップと、宇宙の深淵を揺らすビートが重なり合い、JURINという存在は一つの銀河へと広がっていく。

フィーチャリングには、グラミー受賞アーティストであり、ヒップホップのリアリズムを象徴するアメリカノースカロライナ州スノーヒル出身のラッパー・Rapsodyが参加。オールドスクール・ヒップホップの確かなルーツを受け継ぐトラックの上で、2人のラッパーの真摯な情熱とエネルギーが、1つの星雲のように重なり合い、世代も国境も越えて交わるリアルな共鳴を生み出した1曲に仕上がっている。

本日18時に公開されたミュージックビデオは、ソロアーティストとして初めて世界に歩み出すJURIN ASAYA と、その旅路に力強い存在感を添える Rapsody の軌跡、そしてその内に宿る変化や姿を、都会の風景に重ねて描き出した作品。

夜の都会の中心にふと姿を現した JURIN は、人目に惑わされることなく自分だけの方向と周波数を信じ、力強く歩みを進める。深いビートの上でタイトなラップを放ちながら、彼女は自身のブレないスタンスを鮮明に示し、Rapsody のラップは、街を縫うように進む JURIN のフローと重なり、二つの世界がひとつの流れとして噛み合う瞬間を生み出す。

互いの質感を保ちながら、2人のアーティストが都会の中で交差するその瞬間、映像の緊張感はピークに達する。ラストシーンでは、都会の空を切り裂くように差し込むUFOの光が JURIN を照らす。その光はまるで彼女が次へ進む瞬間を静かに告げるかのようだ。

さらに本作での JURIN は、これまでの華やかなスタイルとは一線を画す、抑制の効いたローなスタイリングをまとい、自然体でありながら芯のある姿勢を一層際立たせている。

XGとして初のメンバーソロ作品であり、初の公式フィーチャリングコラボレーションとなる今作は、XGがこれまで表現してきた“X-POP”はそのままに、よりディープなヒップホップの世界に突入し、新しい角度からその世界観を魅せる作品となっており、本作がXGALX、XGの新たな可能性を感じさせる作品であることは間違いない。

来年1月23日に自身初のフルアルバム『THE CORE - 核』のリリース、そして2月からセカンドワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞を控えているXG。グループとしての快進撃は勿論、今後は各メンバーのソロでの活躍にも注目だ。

◆ ◆ ◆

【JURINコメント】

今回初のソロデビューで“PS118”をリリースできることを本当に嬉しく思います。

“PS118”は私にとって、自分だけの宇宙を開拓する曲です。

今回、参加して頂いたRapsodyさんとそれぞれの”宇宙開拓と航行”について共鳴し、制作中も宇宙を一緒に飛んでるような感覚で、ただただ楽しかったです！

私たちの”宇宙航行”を、言葉やフローを通じて存分に感じてもらえたら嬉しいです。

【Rapsodyコメント】

JURINのリリックのキレとパフォーマンスには、本当に驚かされました。

英語が母国語ではないのに、あそこまで表現できるなんて尊敬しかありません。“本物のMCだ”と強く感じましたし、一緒にマイクを並べられて本当に楽しかったです。

ファンの皆さんには、本物のラップ、言葉遊び、そしてバースを楽しみにしてほしいです。

飾りは一切なく、ジェダイ級のパワーを詰め込みました。思いっきり楽しんでください！

◆ ◆ ◆

JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」

2025.11.18 TUE

https://jurinasaya.lnk.to/PS118