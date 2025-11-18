高市首相の国会答弁をめぐり、中国政府は渡航自粛を呼びかけるなど波紋が広がっています。広島での影響を取材しました。



毎日、中国便を運航している広島空港。今のところ、中国政府の渡航自粛の呼びかけによる欠航はなく、中国・大連から訪れた高校生らの姿もありました。

倉敷の高校と体験留学の予定だということです。



■引率する通訳

「特に個別に要求はない制限もないしキャンセルするのも自由。来る前に親と生徒たちも心配そうな気持ちで、万が一空港で止められたらどうするかという心配（があった）。通常通りで通過しているので、何もなかった。」





■大連両洋高校 副校長「政府レベルでも民間レベルにおいても、中国と日本が良好な関係にあることを期待したい。」発端となったのは高市首相が今月7日、「台湾有事が存立危機事態になり得る」との認識を示したことでした。これを受け、中国の薛剣・大阪総領事はSNSで「勝手に突っ込んできた汚い首は斬ってやるしかない。」などと投稿。その薛剣氏が参加を予定していた広島市での日中友好イベントは、中止となりました。県によると、総領事館から「状況を鑑みて中止を決めた」と連絡があったということです。また、中国政府は国民に対して日本への渡航を自粛するよう呼びかけるなど、対立がエスカレートしています。湯崎知事は、観光への影響に懸念を示しました。■湯崎英彦知事「中国からの旅行客はまた増えてきつつあるところでありましたので、この動きはどうなるかということはよく注視をしていく必要がある」波紋が広がり続けている日中の対立問題。民間や経済への影響の広がりが懸念されます。【2025年11月18日放送】