Ayumu Imazu、親友へ贈る想いを込めた「あなたといたい」 MV公開
Ayumu Imazuが11月5日(水)に配信リリースした新曲「あなたといたい」の MVを公開した。
幼馴染の結婚をきっかけに親友へ贈る想いを込めて制作したこの楽曲は、2025年1月にTikTokへデモ音源を投稿したことを皮切りに、SNSを中心に話題が拡散し、現在ではユーザー投稿数が12,000件を突破し、各国の配信プレイリストにも数多く取り上げられている。
大切な人へ向けたメッセージの象徴として本人により描かれたジャケットアートワークに加え、MVにはAyumu Imazuがこれまで大切にしてきた仲間が出演。初のワンカット撮影での演出も見どころだ。
デジタルシングル 「あなたといたい」
配信日：11月5日（水）0:00
配信URL：https://ayumu-imazu.lnk.to/AnataToItai
■LIVE Blu-ray「Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”」発売記念先行上映会
《大阪会場》
日時：2025年12月10日（水）18:00 START
会場：T・ジョイ梅田（大阪府大阪市北区梅田1-12-6 Ｅ−ＭＡ（イーマ）ビル7F）
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
《東京会場》
日時：2025年12月11日（木）
1部 14:30 START
2部 18:30 START
会場：ユナイテッド・シネマ豊洲（東京都江東区豊洲2-4-9 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 内）
登壇者：Ayumu Imazu
※ライブ映像上映後、舞台挨拶およびお見送り会を実施いたします。
料金：￥4,500（税込／全席指定）
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※チケット代以外に各種手数料がかかります。
【Blu-ray購入者限定先行（抽選）】
2025年11月19日（水）18:00 〜 12月2日（火）23:59
◎対象：LIVE Blu-ray「Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”」を購入された方のみ
※Blu-ray購入者の方へOFFICIAL GOODS STOREから下記日時に受付URL等をご案内いたします。
【配信予定日時】11月18日(火)18:00、11月21日(金)18:00、11月28日(金)18:00、12月1日(月)18:00
※＜11月30日（日）23:59＞までにBlu-rayを購入された方がお申込み対象となります。既にご予約いただいている方も対象となります。
※1シリアルで各公演(複数)お申込みいただけます。
【イベント特設サイトはこちら】
https://liveviewing.jp/ayumuimazu-live2025/
【Blu-ray予約サイトはこちら】
https://official-goods-store.jp/imazuayumu/
【商品購入、シリアル番号に関するお問い合わせ】
https://official-goods-store.jp/imazuayumu/v2/contact/input
『LIVE Blu-ray「Ayumu Imazu LIVE 2025 “ERA - FINAL -”」』
※完全受注生産商品
※「早期予約特典」と「来場者限定抽選会付き予約」は、それぞれ申込方法が異なります。
購入リンク：https://official-goods-store.jp/imazuayumu/
受付期間：9月30日(火)19:00〜11月30日(日)23:59
商品発送：1月中旬
形態：Blu-ray (LPサイズジャケット)
価格：\8,000(税抜) / \8,800円(税込)
品番：AZXS-1060
【収録内容】StrangerBANDAGEPARADISE浮遊夢ButterflyHONEYCOMBLIVE IT UP! (feat. Furui Riho)Don’t Mind MeTHRIFTEDObsessed雨跡あなたといたいStrawberry kissSunshowerOver YouLight UpWhere Do We Go!TangerineSuperstarEncore -ATARIColors
【受付スケジュール】
・早期予約
早期予約期間：9月30日(火)19:00〜10月26日(日)23:59まで
早期予約特典：「Ayumu Imazu直筆サイン入りLPジャケット」
・来場者限定予約
予約期間：9月30日(火)19:00〜11月24日(月・祝)18:00まで
会場限定抽選会内容：
A賞：「ミート&グリート」ご招待
B賞：「直筆サイン入りポストカード」
参加賞：「ポストカード」
▼2025/11/24(月・祝)：東京国際フォーラム ホールＡ
受付時間：13:00〜16:30/17:00〜18:00
当選人数：A賞 最大10名・B賞 最大20名
※【来場者限定：抽選参加権付】の受付期間は2025年9月30日(火)19:00〜11月24日(月・祝)18:00までになります。
※【来場者限定：抽選参加権付】のご注文には早期予約特典はつきません。ご注意ください。
※ミート&グリートは終演後を予定しております。
※抽選へのご参加は当日チケットをお持ちの方だけが対象となります。
関連リンク
◆Ayumu Imazu オフィシャルサイト
◆Ayumu Imazu WARNER MUSIC JAPAN アーティストページ
◆Ayumu Imazu YouTube
◆Ayumu Imazu Instagram
◆Ayumu Imazu X（旧Twitter）
◆Ayumu Imazu Weverse
◆Ayumu Imazu TikTok
◆Ayumu Imazu STAFF X（旧Twitter）