【ZARAの黒】がセンス良すぎ！ 大人コーデが垢抜ける♡「サマ見えスカート」

コーデを引き締めながら、リュクスなムードもまとえる黒のアイテム。大人の秋冬コーデに取り入れるなら、女性らしさを引き出してくれそうなスカートがおすすめ。今回編集部が見つけたのは、一点投入でサマ見えが狙える【ZARA（ザラ）】の黒スカート。レザー調やサテンといった美しい素材感とシックな色味で、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。

ほんのり辛口なコーデに仕上がるレザー調スカート

【ZARA】「フェイクレザーベルト付きミディ丈スカート」\6,590（税込）

光沢のあるレザー調の素材で、女性らしさもかっこよさも備わったスカート。程よいボリュームがありつつ、引き締め効果が狙える黒でメリハリのある着こなしが叶いそうです。ウエストはゴム仕様になっており、キレイ見えしながら楽に穿けそう。ベルト付き & ハイウエストデザインなので、トップスをインすればスタイルアップ効果も期待できます。足首が見えるミディアム丈のスカートは、ボリュームのあるブーツやスニーカーとも好相性の予感。

足元まで美しく演出するレーススカート

【ZARA】「サテンレースミディスカート」\5,990（税込）

裾のレース素材が美しく、フェミニンなムードをまとえそうなスカート。シックな黒なので甘くなりすぎず、大人女性もトライしやすそう。上品な光沢のあるサテン素材も、キレイ見えをサポートします。ストンと落ちるシルエットなので、ボリュームのあるセーターやシャツと合わせてもすっきり見せてくれるはず。洗練されたデザインでオンにもオフにも使いやすく、秋冬コーデでヘビロテできるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M