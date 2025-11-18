険悪な仲を隠す両親に我慢の限界が来て…。家族の人生を壊した罪悪感が今も残る／10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました
今の10代は何に傷つき、何を乗り越え、何を伝えたいのか。10代という多感な時期を、あなたはどう乗り越えましたか？
【漫画】『10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました』を第1回から読む
「突然周りから無視されるようになった」「同居する伯父から虐待を受けていた」「自分がゲイだと言い出せなかった」著者がSNSで募集した、10代のつらかった時期を乗り越えたフォロワーさんの体験談の数々。「自分も同じ経験をしました」「私だったら別の方法をとったと思う」など読者からさまざまな意見が届いています。
綺麗事ではすまないリアルな体験談にあなたは何を感じますか？ 現代を生きる10代の叫びが込められた『10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました』を、好評につき再掲載でお届けします。
※本記事は『10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
■両親が不仲だった話
