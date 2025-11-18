「ESPNロサンゼルス」公式YouTubeで明かす

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2年連続でワールドシリーズ（WS）制覇を成し遂げ、3年連続4度目のMVPを受賞する充実のシーズンを送った。地元ロサンゼルスの実況陣は、大谷のフィジカル以外の能力を指摘した。

米スポーツ専門ラジオ局「ESPNロサンゼルス」公式YouTubeで、地元局の実況陣が、大谷について語り合った。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務める通算204勝右腕オーレル・ハーシュハイザー氏は、「彼（大谷）は生まれながらにして信じられないほどの肉体と、信じられないほどの勤勉さ、信じられない知性に恵まれていた。幼い頃から『なりたいもの』『やりたいこと』を目標に掲げ、貫き通してきたんだ」と話した。

「そこが彼の別格さだ。少なくとも肉体的には、彼と同じことをやろうと思える人間はいるだろう」と応じたのは、同局で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏。「しかし、頭や身体、心、精神、そして自分のペースで歩み、物事を分けて考える能力こそが、彼と彼以外の違いだと思う」と続けた。

ハーシュハイザー氏は、「単なるアスリートとして、物事を分けて考える能力は他を圧倒している。彼には礼儀正しさがある。素晴らしいチームメートでもある。ユーモアのセンスもある。彼はテオスカーとの関係を深められるように新たな言語を学んだ」と分析する。

その上で「彼はスタジアムに妻と一緒にベビーカーを押してくる。彼女が安全であるようにと。愛犬を訓練して、始球式に登場させる。どんな業界でも同じだが、トップにいる人々は、外の世界でカオスになることもある。それでも問題ない。彼はすべてを上手くこなすからね」とグラウンド外にも目を向けていた。



