ホロライブ・さくらみこ、世界的ゲームアワードにノミネート ファンも受賞に期待「これはみ俺誇」「世界のusadaに続いて2人目か」
「ホロライブ」に所属するVTuber・さくらみこさんが、世界的ゲームアワード「The Game Awards 2025」のContent Creator of the Year部門にノミネートされ、話題を呼んでいる。
【動画】「TGA2025」のContent Creator of the Year部門にみこさんがノミネート
「The Game Awards」は毎年12月に開催される世界的なゲームアワードイベント。Content Creator of the Year部門では、その年にゲーマーコミュニティへ重要な影響を与えたストリーマーやクリエイターが表彰される。2024年には、同じく「ホロライブ」所属の兎田ぺこらさんが同部門にノミネートされたが、惜しくも受賞とはならなかった。
今年はみこさんのほかに、CAEDRELさん、KAI CENATさん、MOISTCR1TIKALさん、THE BURNT PEANUTさんと、そうそうたるメンバーがノミネートされている。
ファンからは受賞への期待が高まっており、ネット上では「これはみ俺誇」「凄すぎるだろ！」「世界のusadaに続いて2人目か」「候補に挙げてもらえるだけでもめちゃくちゃ栄誉よね！」などの声が寄せられていた。
引用：YouTubeチャンネル「thegameawards」
