森保一監督の通算100試合目となるメモリアルマッチ

サッカー日本代表は11月18日、ボリビア代表との国際親善試合を国立競技場で行う。

森保一監督にとって日本代表の通算100試合目となるメモリアルマッチは、試合前にまさかのハプニングに見舞われた。

この試合前には、約500機のドローンを放ち、日本代表エンブレムをはじめとする様々なシルエットをスタジアム上空に描くドローンショーが19時頃から開催される予定だった。しかし、選手入場を目前に控えるなか、スタジアムでは「本日予定していたドローンショーですが、ドローンに使用する電波干渉を受けたため中止といたします」というアナウンスが入り、中止が発表された。

試合前の注意書きには「雨天または強風の場合、中止となる場合があります」と明記されていたが、電波干渉という予期せぬアクシデントを受けて、ドローンショーは中止に。ガーナ戦では2-0の勝利と好結果を出した森保ジャパン。ボリビアとの試合でもアクシデントなく、指揮官の通算100試合目のゲームを白星で飾りたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）