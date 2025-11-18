¡â£Í£ÅÝ¯°æ¤â¤â¡¡Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ö¤â¤â¤¤å¤ó¤Ï¤¹¤²¤§¤¾¡Ê¥¬¥Á¡Ë¡×
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡â£Í£Å¡×¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¢ÄÌ¾Î¥Î¥¤¥ß¡¼¡Ë¤ÎÝ¯°æ¤â¤â¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¶¦±é¤·¤¿£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢Ý¯°æ¤Î°¦¾Îà¤â¤â¤¤å¤óá¸Æ¤Ó¤Ç¡¢¡Ö¤â¤â¤¤å¤ó¤Ï¤¹¤²¤§¤¾¡Ê¥¬¥Á¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ý¯°æ¤Ï´ë²è¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤å¤ó¥²¡¼¥à¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢à¾È¤ì¤º¤Ë¤â¤â¤¤å¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤Ç¤¤ë¤«á¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÄó°Æ¡£¡â£Í£Å¤ÎàÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×á¡á£Ì£Ï£Ö£Å¤ÎÌî¸ý°á¿¥¤¬ÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¤¹¤ì¤Ð¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤âÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¤Ëà¤â¤â¤¤å¤óá¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¤Ö¤ê¤Ã»ÒÁ´³«¤Ç°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ÎÆü¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ý¯°æ¼«¿È¤À¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡¡¤¤å¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¤â¤â¤ÎÀ±¤«¤éÍè¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¡ª¡¡À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤²ÎÉ±¡¢¤â¤â¤¤å¤ó¤³¤ÈÝ¯°æ¤â¤â¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¤å¡Á¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ìî¸ý¤ÏÝ¯°æ¤ò¡Ö°ïºà¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¡ÊÝ¯°æ¤ò¡Ë½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤Î´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£¼«Ëý¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë°ïºà¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼«²è¼«»¿¡££µ£°²»¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤ï¤¤¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¡Ö£µ£°²»¤â¤â¤¤å¤ó¡×¤Ê¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Ä«¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤òà¤â¤â¤¤å¤ó¥ï¡¼¥ë¥Éá¤ËÀ÷¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´µ×´Ö¤âÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£À¸ÊüÁ÷¤Î½é½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÆ²¡¹¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤â¤¤å¤ó¤Ï¤¹¤²¤§¤¾¡Ê¥¬¥Á¡Ë¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë»Ø¸¶¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö¤ÎÝ¯°æ¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤À¤¤¤¹¤¤å¤ó♡¥²¡¼¥à¡¡ºÇ¹â¤ÎÄ«¤Ç¤·¤¿¡Ä¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤¹¤¤å¤ó¤Ê°á¿¥¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯Îõ¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Ø¤ÎºÆ½Ð±é¤ò´ê¤¦À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£