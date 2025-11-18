１８日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相の“台湾有事”に関する答弁を巡り、中国外務省が１４日夜、中国国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけたことなどを報じた。

今月７日の衆院予算委員会で高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます」と述べたことに対し、中国外務省の報道官が「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず撃退する」と述べるなど緊迫感が高まっている現状に絡め、この日の番組では神奈川・箱根などの観光地での中国人観光客の現状などを紹介した。

キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「最近、連日、ネットやテレビで毎日のように日中関係が報じられるわけですが、そういったものを目にしていると『あれ？ 日中関係悪くなったのかな』『エスカレートしていくのかな』とか、そういう雰囲気が醸成されてしまうリスクがあると思うんですけど…」と話し出すと「そうなることこそが中国政府の思惑というところもありますので、極めて冷静にお伝えしていきたいと思います」と続けた。

その上で「難しいなと思うのが、長い歴史を考えても隣の国と政治的にうまくやるって、なかなか難しくて。でも、その高いハードルを越えられるのが民間交流、それがいかに大切かを感じるニュースです」と話していた。