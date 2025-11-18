広島の黒原拓未投手が１８日、広島・廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、２０％を超える７００万円ダウンの年俸２７００万円（金額は推定）でサインした。５月に左膝外側半月板の縫合手術を受け、４年目の今季は１、２軍ともに登板なしに終わった。

「今年は自分自身、けがで残念な年だったんですけど（球団から）『来年また期待している』と言ってくださった。頑張ろうとモチベーションにもつながるし、期待に応えられるようにオフはしっかり練習したい」

２１年ドラ１の左腕は、３年目の昨季に自己最多５３登板で４勝３敗３ホールド、防御率２・１１と飛躍したものの、シーズン終了後に左膝を故障した。春キャンプに参加も痛みが再発し、手術に踏み切った。まだフルメニューをこなすことはできないが、１０月末にはブルペン投球を再開した。

「自分の力感というか、腕も振れてるし、それなりに強い球を投げられているかなと思う。あとは練習量をこなせるか。今年は本当に何もしていない。来年は今年の分も、じゃないけど、しっかり１年間１軍でチームの勝ちに貢献できるように頑張りたいです」

まずは来春キャンプまでに１００％の状態に戻し、来季は開幕からフル回転を目指す。