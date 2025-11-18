ジェラードン『マガジン』漫画コントで悪ふざけ 神の力で合コン…『灰仭巫覡』コラボ動画公開
お笑い芸人のジェラードンが、週刊少年マガジンの人気漫画『灰仭巫覡』とコラボしたコント動画を公開した。“神の力で合コン”をするという内容で、悪ふざけを連発している。
【動画】酷いすぎる…合コンで悪ふざけするジェラードン 公開されたコント映像
『灰仭巫覡』（カイジンフゲキ）は少年たちの成長を描く和風ファンタジー作品だが、コントはマッチングアプリで初めて会う男女のやりとりになっており、主人公の仭を名乗るジェラードンのアタック西本が、「エアー三つ編み」などの『灰仭巫覡』を連想させる「技」を繰り出す。
ところが、35歳独身女扮するジェラードンのかみちぃに、返り討ちにあってしまい、白目を剥くなど衝撃的なシーンも見ることができる。
コントを終えた、アタック西本は「なってるかなっていないかは、見た人が決めてください。確実に言えるのは、「あの時俺は、仭だったーー」とやりきった様子だった。
■コントあらすじ
『灰仭巫覡』に集中する男性、仭と、35歳独身女の運命の初デート。「神を降ろせる」という仭は、『灰仭巫覡』を連想させる技を次々と披露するも、ことごとく刺さらず、返り討ちに。見事、仭は“夜”を制し、運命を掴むことができるのかーーー！？
■『灰仭巫覡』あらすじ
「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!? 漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕！
