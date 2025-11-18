アメリカの電気自動車メーカー「テスラ」の直営店が、あす富山市の商業施設にオープンします。北陸では初めてとなる今回の出店。その狙いを、試乗した吉田颯人記者がお伝えします。



未来を感じさせるシンプルな流線型のフォルム。



富山市の商業施設、ファボーレにあすオープンするのは、あのイーロン・マスクが率いるアメリカの電気自動車メーカー「テスラ」の直営店です。





テスラジャパンマーケティングマネージャー大塚洋亮さん「富山からどんな環境でも電気自動車が走れる、問題なく利用できる、むしろより便利というところを発信できれば」北陸への出店は初めてです。きょうは開店を前に、報道機関を対象にした試乗会が行われました。吉田颯人記者「こちらはテスラのSUV車です。実際に試乗させていただきます」「いま40キロほどで走行していますが、ハンドリングが滑らかで運転しやすいです。とても静かですね」走行中に二酸化炭素を出さず環境への負荷が少ないとされる電気自動車。県は、2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指していて、補助金を交付するなど、電気自動車の普及に力を入れています。一方、県内での普及率はまだ低く、軽自動車を除く全ての自動車の合計台数およそ51万台のうち、電気自動車は2081台で、割合は、わずか0.4パーセント。ハイブリッド車の14万台あまりと比べても、その差は歴然としています。普及が進んでいない背景には、充電インフラの不足や走行可能距離の短さなどの課題があるとみられています。テスラジャパンマーケティングマネージャー大塚洋亮さん「航続距離、バッテリーに不安を持つ方が多いと感じていますが、そのあたりを強化している車なので、ご体験ください」テスラは、県内1か所を含め全国138か所に専用の充電設備を整備していて、今後、さらに数を増やしていきたいとしています。この店では、あすから車両を常設展示するほか、試乗することもできるということです。