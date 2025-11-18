尾崎里紗「ちょっと可愛い」“おでかけメイク”に愛用した血色感チーク
元日本テレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの尾崎里紗さんが自身のYouTubeチャンネルに『【GRWM】おでかけメイクと最近好きなヘアセット』の動画を投稿。愛用品も紹介しながら、メイクの様子を公開してくれました！
【関連記事】 紗栄子「すっごいぷるんぷるん」仕上がりに感心！うるツヤリップグロス
■チーク
動画内に登場したのはこちら！
Fujiko/水彩チーク 01枚スイートピンク 税込1,760円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
透け感のある発色でナチュラルな血色感が叶うリキッドチーク！
こちらを尾崎さんは、付属チップで直接頬に塗布。お気に入りポイントについても「クリームチークだと、ちょっとツヤッとほのかに色づいてくれるのがちょっと可愛いなと思って」と語ってくれました。
そして指でトントンと塗り広げながら「ずっと最近はクリームチークです」といつも愛用している様子をのぞかせていました！
■動画もチェック
動画内では、そのほかのアイテムも紹介しながらメイクを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。