タイ発のコスメブランド「Cathy Doll（キャシードール）」は、3種のヒアルロン酸*を配合した「CathyDoll ソールドアウトリップバーム」を発売する。2025年11月19日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）でWEB先行発売を開始し、11月下旬からは全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）にて順次発売予定。*ジメチルシラノールヒアルロネート／加水分解ヒアルロン酸Na／アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿）

■24時間使えるリップバーム

3種のヒアルロン酸*が唇をしっかり保湿し、乾燥を防いでふっくら柔らかく整えるリップバーム。軽くなめらかな塗り心地でベタつかず、自然なツヤと血色感をプラス。リップメイクの仕上げや下地、ナイトケアまで、24時間いつでも使える万能アイテムだ。

透け感のあるシアー発色で、1本でも重ねても楽しめる使いやすいラインアップ。乾燥やくすみが気になる唇に、いきいきとした自然なカラーを添える。

■商品情報

株式会社日本機能性コスメ研究所

ソールドアウトリップバーム990円（税込）

01 Snow（スノー）：クリア03 Flamingo（フラミンゴ）：ピンク04 Punch（パンチ）：ピーチ06 Candy（キャンディ）：レッド08 Coconude（ココヌード）：ヌード09 Mocha Mousse（モカムース）：ブラウン