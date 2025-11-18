富山駅北フードホール「富山北口横丁」リニューアル
富山駅北の複合ビルにあるフードホールが今月21日に「富山北口横丁」としてリニューアルオープンします。きょう、内覧会が開かれ、施設がメディア向けに公開されました。
「富山北口横丁」としてリニューアルオープンするのは、富山駅北の複合ビル「Dタワー富山」1階のフードホールです。
以前から入居するハンバーガー店と合わせ、地元の飲食店を中心とした4店舗となります。
この施設は、去年7月に飲食店情報サイトの「ぐるなび」がフードホールを開業しましたが、テナントの撤退が相次ぎ、オープンから1年余りで営業する店舗は1店舗のみとなっていました。
今回のリニューアルにあたり、「ぐるなび」は飲食店のマーケティング支援を行う東京の会社「favy」と連携し、運営スタイルを見直しました。従来は、席ごとに利用できる店舗が限られていましたが、どの席からでも好きな店舗のメニューを注文できるようになりました。
中島凪記者
「フードホール内では好きな席に座ってすべての店舗のメニューを注文することができます」
利用者は二次元コードを読み取ってモバイルオーダーで注文します。
中島記者
「スタッフが席まで料理を運んでくれます」
会計も席に座ったままスマートフォンなどで行う仕組みです。
ぐるなび 今村俊一常務執行役員
「ランチだったり、ちょい飲みだったり様々なシーンで楽しんでいただけるようなそんな施設にしていきたい」
テナントは、最大6店舗まで入居可能で、今後も順次追加する予定だということです。
「富山北口横丁」は今月21日にオープンします。